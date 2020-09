VW roept wereldwijd 200.000 pick-ups van model Amarok terug HR

26 september 2020

09u34

Bron: Belga 0 Auto De Duitse autobouwer Volkswagen (VW) gaat wereldwijd zowat 200.000 pick-ups van het type Amarok terugroepen voor een mogelijk probleem met de bevestiging van het reservewiel. Dat heeft de Duitse verkeersveiligheidsinstantie KBA zaterdag gemeld.

Het probleem zou ervoor kunnen zorgen dat het reservewiel losraakt. Het gaat om wagens gebouwd tussen 2016 en 2020. De Amarok is vooral populair in Zuid-Amerika. In Duitsland moeten ongeveer 9.000 wagens terug naar de garage. Of en hoeveel wagens er in België betrokken zijn, is nog niet duidelijk.