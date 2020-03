VW ID.4: de eerste elektrische SUV van Volkswagen Niek Schenk

05 maart 2020

06u50 0 Auto De ID.3 is nog niet eens gearriveerd, maar Volkswagen heeft al meer informatie vrijgegeven over het volgende model. Dat wordt een SUV, technisch gebaseerd op de ID.3, en hij gaat ID.4 heten. De auto krijgt een actieradius van 500 kilometer.

De ID.4 zou eind dit jaar al op de markt komen. De wagen heeft een beduidend hoger en forser front dan de ID.3. Volgens VW is het ontwerp van de SUV ‘bijzonder aerodynamisch’ en draagt dat bij aan de relatief grote actieradius. Toch komt de ID.3 net iets verder met zijn batterijenpakket: 550 kilometer. Het opladen van beide auto's kan met wisselstroom, 3-fase stroom en gelijkstroom.

Vierwielaandrijving

In tegenstelling tot de ID.3, die voorlopig uitsluitend met achterwielaandrijving verkrijgbaar is, wordt de ID.4 ook leverbaar met vierwielaandrijving. Hij heeft dan een extra elektromotor op de vooras. Maar in eerste instantie zal ook de ID.4 het moeten doen met alleen achterwielaandrijving.

De VW ID.4 wordt niet alleen in Duitse Zwickau geproduceerd, maar ook in het Chinese Anting en het Amerikaanse Chattanooga. Hij wordt verkocht in Europa, China en de VS. Net als bij ID.3 moet volgens VW ook de productie van de ID.4 volledig CO2-neutraal zijn.

Lees ook:

Zo fiscaal aantrekkelijk zijn elektrische en hybride wagens (+)

Strengere EU-milieunorm maakt kleine stadsauto “onbetaalbaar” (+)

Hoe de elektrisch auto onze maatschappij zal omgooien (+)