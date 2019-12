Vuurspuwende vrachtwagen met 4.000 pk geveild voor 13 miljoen dollar Erik Kouwenhoven

01 december 2019

07u53

Op een veiling in Riyad, Saoedi-Arabië, is een vrachtwagen verkocht met twee V12 dieselmotoren en twaalf superchargers. De truck stond te koop voor 12 miljoen dollar (omgerekend zo'n 10,9 miljoeneuro), maar de koper betaalde inclusief koperspremie 13,2 miljoen (omgerekend ongeveer 12 miljoen euro).

De reusachtige vrachtwagen is in de truckwereld beter bekend als ‘Thor’. Omdat de auto zo uniek is, durfde het veilinghuis geen schatting te geven over de waarde van het voertuig. Wel werd bekendgemaakt dat het zeven miljoen dollar had gekost om de giga-truck te bouwen. Dat betekent een mooie winst voor Mike Harrah, de bouwer van Thor.

De aandrijflijn bestaat uit twee 13,9-liter Detroit V12-dieselmotoren. Dankzij niet minder dan twaalf superchargers komt de truck aan 3.974 pk, meer dan genoeg om de 14.514 kilo wegende vrachtwagen op te stuwen naar een topsnelheid van 209 kilometer per uur. De basis van Thor wordt gevormd door een Peterbilt 359 crew cabin, die werd verlengd tot 13,5 meter.

Bijna alle onderdelen zijn verchroomd of gemaakt van gepolijst aluminium. Dat geldt ook voor de aandrijflijn, naven, remmen en een aantal framecomponenten. Opvallend is dat de auto weliswaar in Riyad werd geveild, maar daar niet fysiek aanwezig was. Het gevaarte bleef achter in Arizona in de VS.