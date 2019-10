Vrouwen hebben 73 procent meer kans om te overlijden bij een ongeluk. Dit is (waarschijnlijk) waarom Erik Kouwenhoven

Vrouwen hebben 73 procent meer kans op dodelijke verwondingen bij auto-ongelukken. Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met de crashtest-dummies, oftewel de poppen die bij tests van auto's worden gebruikt. Die zijn namelijk overwegend mannelijk, benadrukt een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Verkeer.

De Universiteit van Virginia publiceerde afgelopen juli een onderzoek dat uitwees dat vrouwen 73 procent meer kans hebben om te worden gedood bij een frontale botsing, zelfs als ze een veiligheidsgordel dragen. Voor de studie analyseerden onderzoekers gegevens van een landelijk representatieve steekproef van 22.854 door de politie gemelde frontale ongevallen die zich tussen 1998 en 2015 voordeden in de Verenigde Staten.

Probleem jaren bekend

Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Verkeer, komt dit verschil voort uit de veiligheidstests, die alleen worden uitgevoerd met crash-dummy’s die het mannelijk lichaam weerspiegelen. De veiligheidsstructuur van auto's is dus perfect afgestemd op mannelijke lichamen, maar niet op het figuur van de gemiddelde vrouwelijke automobilist. Het probleem is volgens de NTSH overigens al jaren bekend: al in de jaren 1980 werd duidelijk dat mannelijke en vrouwelijke lichamen anders reageren bij ongevallen, zo meldt Consumer Reports.

Wetgevende instanties hebben na het onderzoek van de jaren tachtig een verzoekschrift ingediend voor een vrouwelijke dummy en in 1996 vroeg een groep autofabrikanten er ook om. Pas in 2003 werden hun verzoeken beantwoord, maar het ontwerp leek zijn doel te missen. De dummy bleek een model dat minder dan zo’n vijf procent van de vrouwelijke bevolking vertegenwoordigt: ‘ze’ was nog geen 1,60 meter groot en woog 50 kilo.

“Veiligheid afhankelijk van regulering”

Op dit moment is er volgens de NTSH dus geen crashpop die de gemiddelde vrouw vertegenwoordigt. Toezichthouders hebben gezegd dat die er ook niet snel zal komen, omdat het ongeveer 20 tot 30 jaar duurt om een ​​nieuw model te ontwerpen en ontwikkelen. “De realiteit van vooruitgang op het gebied van autoveiligheid is dat de veiligheid sterk afhankelijk is van regulering”, zegt Emily Thomas, autoveiligheidsingenieur bij het Auto Test Center van Consumer Reports. “De dummy-industrie en autofabrikanten zullen uit zichzelf die sprong niet maken.”