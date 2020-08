Vrouw van agent overlijdt in diens snikhete patrouillewagen nadat deur dichtvalt Kees Graafland

26 augustus 2020

13u12 0 Auto De vrouw van een Amerikaanse politieagent is enkele dagen geleden in de patrouillewagen van haar man om het leven gekomen. Toen haar man lag te slapen na een nachtdienst wilde de 56-jarige Clara Paulino nog iets uit zijn auto halen. De deur viel dicht en de ongelukkige vrouw kwam urenlang vast te zitten op de met een kooiconstructie afgesloten achterbank. Dat terwijl de politiewagen vol in de zon stond.

De politie van Miami maakte het noodlottige ongeval maandag bekend, meldt persbureau AP. Hulp kwam te laat toen de vrouw vrijdag aan het einde van de middag na ongeveer vier uur door een familielid in de inmiddels snikhete auto werd ontdekt en er levenloos uit werd gehaald. Het was buiten warmer dan 32 graden.

De dood van de vrouw wordt volgens lokale media als een ongeluk gezien. Agent Aristides Paulino (58) lag vrijdagmiddag in de woning van het koppel te slapen - hij had de nacht ervoor dienst gehad - toen zijn vrouw iets uit zijn auto ging halen. Wat heeft de politie niet bekendgemaakt.

Toen zij op de achterbank kroop, viel de deur achter haar in het slot. Daarna konden de deuren alleen nog van buiten worden geopend. Clara zat achterin. Ze kon nergens heen aangezien de voorkant en de ramen van de auto met onder meer een kooiconstructie zijn afgesloten voor arrestanten.

Buurvrouw Daphne Stewart zegt tegen televisiezender WSVN dat het niet ongewoon was dat Clara iets uit de politiewagen haalde. Een bron vertelt de Miami Herald dat onderzoekers de vingerafdrukken van de vrouw overal achterin de wagen hebben aangetroffen. “Ze was duidelijk in paniek en heeft wanhopig geprobeerd eruit te komen.” De politie onderzoekt de zaak.

