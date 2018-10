Vrouw spoelt dashcam terug en ziet hoe automonteur ging racen met haar binnengebrachte Porsche mvdb

22 oktober 2018

11u20

Bron: LADBible 0 Auto Een vrouw uit Wales heeft tot haar ontsteltenis vastgesteld dat een automonteur een flink eind is gaan racen met haar Porsche Boxster, de sportwagen die ze had binnengebracht voor onderhoud. Jane Symonds kwam daar achter toen ze haar auto terugkreeg en merkte dat het benzinepeil met een kwart was gezakt.

Wat was er aan de hand? Haar dashcam bracht raad. Ze spoelde de meest recente beelden terug en zag zo tot haar grote verbazing hoe de technieker met haar auto de weg opging en meteen het gaspedaal zwaar indrukte. De man was er zich blijkbaar niet van bewust dat zijn joyride op camera werd vastgelegd.

De dashcam toonde snelheden tot liefst 143 km/h. Die werden opgetekend rond het dorp Lampeter, een dikke veertig kilometer verwijderd van de garage waar Jane haar wagen had binnengebracht. Op de landelijke wegen is maximum 80 km/h toegelaten. Op de beelden is zelfs te horen hoe de snelheidsduivel zegt hoe “heerlijk het is om met deze wagen te rijden”.

Een van de buren van Jane merkte de laagvlieger onderweg op en was in de veronderstelling dat zij achter het stuur zat. “Mijn hele reputatie als goeie automobiliste was zo bijna naar de vaantjes”, aldus de vertegenwoordigster aan Britse media.

De betrokken garage in de stad Aberystwyth kreeg de dashcambeelden eveneens te zien en heeft hun werknemer meteen ontslagen. De eigenaars van Huw Lewis Tyre hebben zich bij de vrouw uitgebreid geëxcuseerd. De beelden die dateren van 24 september, zijn ook overgedragen aan de politie waar ze verder worden onderzocht. Jane heeft haar Porsche inmiddels laten overspuiten in een nieuwe kleur, om zo het gebeuren achter zich te laten.

