Vrijdag start het jaarlijkse Autosalon, met deze vijf tips verloopt je bezoek vlotter Redactie

14u41 1 Febiac Het Autosalon gaat door van 12 tot 21 december 2018. Auto Vrijdag opent voor de 96e keer het Autosalon op de Heizel in Brussel. Naar jaarlijkse gewoonte trekken honderdduizenden bezoekers er heen, op zoek naar een nieuwe wagen of om hun ogen uit te kijken. Joost Kaesemans van organisator FEBIAC geeft vijf tips om je bezoek aan het Autosalon efficiënt en zorgeloos te laten verlopen.

Bespaar op je inkomticket

Wie zijn ticket vooraf online koopt, komt er goedkoper vanaf. Een gemiddeld gezin kan hiermee al 7 euro besparen. Je betaalt 13,25 euro online, voor een kind van 6 tot 12 jaar: 7,25 euro. Als je ter plaatse een ticket koopt, is het bijna 2 euro duurder. Bovendien vermijd je wachtrijen aan de kassa. Wie helemaal niets wil betalen voor zijn bezoek aan het Autosalon, kan altijd eens bij zijn autodealer polsen voor een gratis toegangsticket.

Carpool

Voor het eerst beloont Febiac mensen die carpoolen. Wie met minimaal vier personen in één auto naar de Heizel rijdt, kan gratis parkeren op parking C. De bestuurder moet dan wel vooraf een voucher afdrukken die hij of zij vindt op de website van het Autosalon. Bovendien kan je ook gratis parkeren bij ingang Zuid (aan Paleis 3) als je met een deelauto komt. Wie met de motor komt, kan zijn voertuig gratis laten staan op een speciaal voorziene parking.

Bereid je bezoek voor

Wil je van het Autosalon gebruikmaken om een nieuwe auto te kopen? Bereid je bezoek goed voor en stel vooraf een lijstje op met de vragen die je zeker wil stellen of met de eisen die je aan een nieuwe wagen stelt. Welke brandstof verkies je het best? En wat zijn de fiscale gevolgen van je keuze voor een bepaalde wagen?

Ook wie niet op zoek is naar een nieuwe wagen, bereid zijn bezoek best voor. Daarvoor kan je de gratis plannetjes die overal in de expohallen liggen gebruiken. Of download de plannen op de website van het Autosalon en stippel op voorhand uit welke paleizen je graag wil bezoeken. Zo mis je geen enkele stand.

Vermijd files

Het Autosalon is tijdens de week open vanaf 11 uur. FEBIAC doet dit bewust, zodat bezoekers de spits zoveel mogelijk vermijden en niet te lang op de Brusselse ring hoeven aan te schuiven. Bovendien zijn de deuren op weekdagen open tot 19 uur, zodat bezoekers ook ‘s avonds pas na de spits kunnen vertrekken. Ook gebruik maken van het openbaar vervoer is aangewezen. De NMBS verkoopt tijdens het Autosalon overigens combinatietickets via de B-dagtripformule.

Ouders, let goed op je kinderen

Het Autosalon lokt elke dag gemiddeld 40.000 mensen, in een weekend kan dat al oplopen tot 60.000. In die massa lopen elk jaar kinderen verloren. Ouders die met hun jonge kinderen de paleizen met auto’s en motorfietsen willen bezoeken, kunnen hen beter een polsband omdoen met daarop een contactnummer. Of schrijf dit op hun arm.