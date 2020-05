Voorstel Groen en cdH: verbied autoreclame www.fleet.be

29 mei 2020

16u45

Bron: www.fleet.be 0 Auto Worden auto’s binnenkort behandeld zoals sigaretten? Als het van Groen en cdH afhangt alvast wel. De twee partijen hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee ze bijna alle autoreclame willen verbieden.

In het wetsvoorstel van beide partijen lezen we alvast aan welke voorwaarden auto’s en lichte bedrijfswagens moeten voldoen om nog ‘reclamewaardig’ te zijn:

Dit zijn de voertuigen waarop het reclameverbod van toepassing zou zijn:

Enerzijds auto’s en minibussen (categorie M1) met maximaal 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurder) met een CO2-uitstoot van meer dan 95 g/km en/of met een massa in rijklare toestand van meer dan 1.399,99 kg.

Anderzijds lichte bedrijfsvoertuigen van categorie N1, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen en met een maximaal toegestane massa van niet meer dan 3,5 ton die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 147 g CO2/km.

Binnenkort verbod op bijna alle autoreclame?

“Ons voorstel heeft tot doel de opwarming van de aarde tegen te gaan, om België in staat te stellen zijn klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om de veiligheid op de weg te garanderen omdat grote voertuigen zwaarder en hoger zijn, wat een risico vormt voor zwakke weggebruikers. Ze zijn ook krachtiger, dus hun chauffeurs hebben de neiging om sneller te rijden”, verklaart Ecolo-afgevaardigde Sarah Schlitz, auteur van de tekst.

Waarom een gewichtsplafond?

De keuze voor een maximale CO2-uitstoot lijkt nog aannemelijk, zeker het cijfer van 95 gram. Gemiddeld mogen de dit jaar in Europa verkochte wagens immers slechts 95 gram uitstoten, dan promoot je best de meest ecologische exemplaren.

Het is echter de keuze voor een bepaald gewicht die de wenkbrauwen doet fronsen. De toename van de massa zou er immers voor hebben gezorgd voor een toename in de zwaarte van de verkeersongevallen, lezen we zonder verder bewijs in het wetsvoorstel.

En daar knelt het schoentje niet alleen: als we de regels nauwkeurig volgen, mag er geen reclame meer gemaakt worden voor de Renault ZOE of de Peugeot e-208. En dat zijn nochtans de kleine elektrische stadswagens die de politici willen promoten.

Het debat moet gevoerd worden

Sarah Schlitz’s eerste reactie: “Hun reclame zal worden verboden.” Dan verandert het groene parlementslid voor het eerst van gedachten: “In ieder geval wordt er geen reclame gemaakt voor deze voertuigen.”

Nadat we haar bevestigden dat er campagnes waren voor dit type voertuig, klampte de vertegenwoordiger van Ecolo zich vast: “Het gewicht van een auto is niet iets dat kan worden veranderd. Zo zijn veel elektrische auto’s overladen met batterijen. Er is ruimte om hun gewicht aanzienlijk te verminderen. U noemt de Peugeot e-208. Inderdaad, hij weegt 1.455 kg. Als er een limiet van 1.400 kg zou worden gesteld, ben ik er zeker van dat de fabrikanten in staat zouden zijn het gewicht met 55 kg te verminderen. Wij staan echter open voor discussie en zouden er niet helemaal tegen zijn om de limiet te verhogen tot 1.500 als dat absoluut noodzakelijk zou zijn. In ieder geval moet deze tekst nog een aantal fasen doorlopen, met name in de klimaatcommissie van het Parlement. Hij zal zeker worden gewijzigd. Het belangrijkste is om het debat te openen.”

