Voorruit wordt één groot projectiescherm in nieuwe Volkswagen Niek Schenk

07 april 2020

In de nieuwe Volkswagen ID.3 wordt de voorruit gebruikt als één groot projectiescherm. Wat de bestuurder én de auto - dankzij camera's - zien, wordt aangevuld met grafische aanwijzingen. Zo kan de voorsorteerstrook, die het navigatiesysteem bedoelt, worden ingekleurd. Ook kan een bestemming, met vlaggetje, worden getoond precies bij het huisnummer dat in de navigatie is gekozen.

Volkswagen noemt de nieuwe technologie "een head-up display met augmented reality”. En dat is het ook: over de werkelijke wereld wordt een kunstmatige variant gelegd: gecreëerd vanuit de computer. Deze kunstmatige laag over het gezichtsveld van de mens gaat de bestuurder helpen om makkelijker zijn weg te vinden of om hem op mogelijke gevaren te wijzen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een voetganger die op het punt staat over te steken, te omcirkelen. En is de adaptive cruisecontrol ingeschakeld, dan laat het systeem zien op welke andere auto op de weg het zijn snelheid en afstand afstemt.

BMW en Mercedes-Benz

Volkswagen heeft de technologie niet helemaal zelf bedacht. Toeleveranciers, zoals Continental, zijn er al jaren mee bezig. Het is daarom de vraag of een andere autofabrikant toch net niet eerder zal zijn met de introductie van deze innovatie. BMW bijvoorbeeld, staat op het punt er ook mee te komen. Mercedes-Benz heeft het al, maar past de augmented reality nu alleen nog toe op camerabeelden die in het centrale beeldscherm verschijnen. Bij dit merk wordt dus nog niet de voorruit als projectiescherm gebruikt. Mogelijk gaat dat wel gebeuren in de nieuwe S-Klasse: de nieuwe generatie van het topmodel van Mercedes wordt eind dit jaar verwacht.

Bij Volkswagen zal het head-up display met augmented reality worden geleverd in de duurste uitvoering van de elektrische ID.3. Maar voor het zover is, moet de fabrikant nog wel een hardnekkig softwareprobleem oplossen. In de ontwikkeling van de ID.3 is iets goed mis gegaan, wat de ingenieurs van de ontwikkelingsafdeling nu slapeloze nachten bezorgt.

In deze video laat Volkswagen zien hoe het systeem werkt: