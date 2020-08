Voormalige Bugatti van koning Leopold III moet 11 miljoen euro opleveren www.fangio.be

11 augustus 2020

10u45

Bron: www.fangio.be

Vaak bereiken ons berichten over veilingen waar exclusieve oldtimers voor een gigantisch bedrag onder de hamer gaan. Meestal is dat een ver-van-ons-bed-show (denk: een oude Jaguar D-Type die in een Britse schuur werd gevonden en in New York onder de hamer gaat), maar deze Bugatti is ontegensprekelijk Belgisch. Op 5 september kan je bij Gooding & Co immers bieden op een Bugatti Type 59 Sports uit 1934 die nog van wijlen koning Leopold III is geweest.

Dit specifieke model was van bij zijn geboorte onderdeel van het Bugatti Grand Prix team, nam deel aan de GP van Monaco en won zelfs die van Spa in ons Belgenlandje. Na twee seizoenen werd echter de compressor van de 3.3 liter V8 verwijderd, de versnellingsbak vervangen en het koetswerk en chassis aangepast, zodat deze Type 59 kon deelnemen aan endurancewedstrijden.

Originele staat

In 1937, na enkele succesvolle seizoenen waarin hij diverse uithoudingsraces op zijn naam schreef, mocht de Type 59 uiteindelijk op welverdiend pensioen. Een pensioen dat zich zou afspelen in de schaduw van de bomen langs de oprijlaan van het koninklijk paleis in Laken. Het was immers onze koning Leopold III – destijds een goede klant bij Bugatti – die deze racekampioen kocht.

Na Leopold had de wagen nog vier eigenaars, die hem allemaal in zijn originele staat bewaarden. En dat is natuurlijk ook goed voor de waarde van dit model, Gooding & Co schat immers dat deze racekampioen 10 miljoen pond (oftewel een goeie 11 miljoen euro) kan opleveren door zijn historisch belang en de staat waarin hij verkeert. Benieuwd of deze ‘Belgische’ Bugatti die claim ook rechtvaardigt wanneer hij straks onder de hamer gaat …