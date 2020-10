Voormalig motorenontwikkelaar bij Volkswagen-dochter Audi: “Toplui hadden weet van sjoemelsoftware” AW

13 oktober 2020

14u34

Bron: Belga 0 Auto Een voormalig motorenontwikkelaar bij Volkswagen-dochter Audi, Giovanni P., heeft vandaag voor de rechtbank in München verklaard dat de toplui van de autobouwer op zijn minst een beetje kennis hadden van het feit dat er in wagens software geïnstalleerd werd om emissietests te omzeilen.

Voormalig Audi-topman Rupert Stadler en drie andere voormalige kaderleden, onder wie Giovanni P., moeten zich voor de rechtbank verantwoorden na beschuldigingen van bedrog. Volkswagen, het moederbedrijf van Audi, heeft altijd gezegd dat slechts enkele lagergeplaatste werknemers kennis hadden van de sjoemelsoftware, die aan het licht kwam in 2015. Hun leidinggevenden zouden volgens Volkswagen niet op de hoogte geweest zijn.



Giovanni P. wordt ervan beschuldigd de software aangepast te hebben zodat emissiewaarden gunstiger uitvielen tijdens testomstandigheden dan tijdens normaal gebruik. Hij heeft de meeste van de beschuldigingen tegen hem toegegeven.



De motorenontwikkelaar voegde eraan toe dat hij enkel orders uitvoerde die van hogerhand bij Audi kwamen en dat hij in sommige gevallen niet in een positie was om niet akkoord te gaan met die beslissingen. "Niemand kon zeggen 'ik weet nergens van'", zei Giovanni P. voor de rechtbank in München.

Stadler, die elf jaar aan het hoofd stond van VW-dochter Audi, was in juni 2018 de eerste topman uit de autosector die in voorlopige hechtenis genomen werd in het schandaal. In oktober 2018 werd hij weer vrijgelaten. Hij ontkent de tenlasteleggingen aan zijn adres.

Volkswagen bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software, zodat emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwamen dan bij normaal gebruik op de weg. Zowat 2,5 miljoen wagens moesten teruggeroepen worden.