Vooral Renault-bestuurders kampen met startproblemen door koude, autofabrikant wijst op softwarefout ttr

22 januari 2019

13u02

Bron: Het Nieuwsblad, De Telegraaf 0 Auto De pechverhelpingsdienst van VAB kreeg gisteren en vandaag tientallen oproepen binnen van bestuurders die kampen met startproblemen door de winterprik. Opvallend: vooral Renault-chauffeurs zijn de dupe. Het gaat bijna uitsluitend om recente leasingwagens en voornamelijk dieselmotoren. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’ vandaag.

“Het lijkt wel alsof hier de ene na de andere Renault Scenic wordt binnengebracht”, zegt VAB-woordvoerster Joni Junes aan ‘Het Nieuwsblad’ zonder specifieke cijfers te geven. Karl Schuybroeck, de woordvoerder van Renault België, bevestigt dat er diverse meldingen van startproblemen zijn met verschillende types van het Franse automerk, zoals Mégane, Talisman, Clio en Espace.



Toch hebben volgens Schuybroeck de problemen weinig te maken met het type wagen, maar vooral met het type motor. Het gaat hoofdzakelijk om nieuwere voertuigen van Renault, vaak leasingwagens en dus voornamelijk dieselmotoren.

Interventie

“De oorzaak is een softwarefoutje. Door de koude en de luchtvochtigheid slaat het elektronisch systeem van de wagen tilt. Een heropstart is nodig. Ook vorig jaar hadden we er al problemen mee, maar niet zo hevig”, verduidelijkt de woordvoerder van de autofabrikant aan ‘Het Nieuwsblad’.



Wie zijn wagen niet kan starten, kan zelf weinig doen. “Heb je startproblemen, probeer het dan vooral niet zelf op te lossen. Een interventie van een gespecialiseerde garagist is nodig.”

De woordvoerder van de Franse autobouwer benadrukt dat alle types getest worden vooraleer ze te koop worden aangeboden. “Dit zijn specifieke omstandigheden door extreme koude in combinatie met een zeer hoge luchtvochtigheid. De komende dagen zou het probleem zich niet meer mogen voordoen.”