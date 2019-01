Vooral Renault-bestuurders kampen met startproblemen door koude, autofabrikant wijst op probleem met 1.5 diesel-motors MAC TTR

22 januari 2019

13u02 6 Auto “Help, mijn auto wil niet starten.” Pechverhelpingsdiensten kregen vanochtend 30 procent meer oproepen dan op een normale winterse dinsdag en opvallend: vooral Renault-rijders bleken de dupe. “Dat klopt”, zegt Karl Schuybroeck van Renault. “Er is een probleem met de 1.5 diesel-motors van onze modellen uit een bepaalde periode. Uiteraard zijn de reparatiekosten voor ons.”

Het probleem met Renault dook gisteren massaal op in Nederland; op social media kon je de problematiek maar moeilijk negeren. “Fijn, sta bij de Berger. Inmiddels 18de Renault die HIER is gestrand. Winter moet nog beginnen. Ben benieuwd wat ze hieraan gaan doen. Waardeloos. #renault #panne”, tweette een getormenteerde Paul van Zagten. Martijn Wassing zag het ergens nog positief in: “Eindelijk thuis nadat #renault niet wilde starten. Als je dan een 9-persoonsbusje meekrijgt als leenauto, is dat een cadeautje met een aanstaand kinderfeestje.”

Intussen blijkt het probleem ook in Vlaanderen opgedoken. “Onze pechverhelpers meldden dat er opvallend veel Renaults waren gestrand. Op een bepaald ogenblik bleek de ene Renault Scenic na de andere in panne te vallen”, meldt Joni Junes van VAB. Bij Renault zijn ze op de hoogte. “Het gaat om een probleem met de 1.5 dieselmotoren uit een bepaalde periode van allerlei types van het merk, niet alleen bij de Scenic”, zegt Karl Schuybroeck, hoofd communicatie van Renault. “Het probleem doet zich voor wanneer er sprake is van een combinatie van extreme koude met een hoge vochtigheid. Er belandt vocht in de intercooler dat vervolgens bevriest. Daarop komt een foutmelding. Het probleem manifesteert zich alleen bij ons en in Nederland. Er zijn enkele tientallen gedupeerden in ons land. Het probleem wordt in een Renault-garage op onze kosten verholpen. Of het probleem dan definitief van de baan is? Het gaat om een combinatie van factoren en de ergste koude is nu wel voorbij.”

Vandaag kreeg VAB 33 procent meer oproepen van gestrande reizigers vergeleken met een doorsnee dinsdag in de winter. “We hadden opgeroepen om niet-dringende verplaatsingen uit te stellen en blijkbaar is daar gehoor aan gegeven: wie kon, werkte van thuis”, zegt Joni Junes van VAB. “Maandag, vlak na het weekend, hadden we 70 procent meer oproepen en bleef het de hele dag druk. Wat opviel was dat veel mensen naar hun werk reden en nadien hun wagen niet meer gestart kregen om naar huis terug te keren. Bij korte trajecten gaat de batterij van een wagen eerder ontladen dan opladen.”

Ook bij Touring waren er 30 procent meer oproepen. “Wel beduidend minder dan maandag”, zegt Danny Smagghe. “Nadat het harder was beginnen sneeuwen, zagen we ook het aantal ongevallen met blikschade toenemen. Wie nog met zomerbanden reed, kon glijpartijen maar moeilijk vermijden. Sommigen strandden tegen een boordsteen en zo’n harde zomerband gaat dan meteen stuk.” Bij VAB noteerden ze een kwart meer ongevallen met blikschade. “Vooral in de regio Waasland-Antwerpen en in Bergen”, zegt Junes. “Er waren ook enkele bestuurders die zich vastreden in de sneeuw, ze reden onder meer in een greppel die niet meer zichtbaar was onder het dunne, witte laagje.”