Voor u uitgerekend: hoe duur is elektrisch rijden?

28 november 2019

08u00 2 Auto Een elektrische fiets? Helemaal ingeburgerd. Een elektrische of hybride wagen? Nog niet helemaal. Al zie je er steeds vaker rijden, en lijkt het aandeel van elektrische wagens in het verkeer elk jaar toe te nemen. Wij vroegen lezers van HLN daarom wat hen tegenhoudt om massaal elektrisch te gaan rijden. Het voornaamste antwoord? Te duur. 41% van de bevraagde lezers zegt geen budget te hebben om over te schakelen op een elektrische wagen. En 25% denkt dat het vervangen van de batterij veel te duur is.

Duur op korte termijn, goedkoop op lange termijn

Laten we even met de deur in huis vallen: elektrisch rijden is op lange termijn goedkoper dan rijden met een wagen die draait op fossiele brandstof. Op het eerste gezicht zou je denken: onmogelijk. Een elektrische wagen kost toch algauw 25.000 euro. En een laadstation heb je voor pakweg 1.000 euro. Dat betekent dat je voor om en bij de 26.000 euro elektrisch kan rijden, terwijl je voor de helft van de prijs een heel degelijke benzinewagen koopt. Ja, toch?



Neen. Met de huidige benzine- en dieselprijzen (waar is de tijd dat een liter diesel nog niet de helft kostte van een liter benzine?) kost rijden met een traditionele wagen een pak meer dan een elektrische. Reken zelf even uit: een liter benzine kost tegenwoordig ongeveer 1,5 euro. 100 km rijden – aan een gemiddeld verbruik van 7,5 liter/100 km – kost je dan tussen 11 en de 12 euro. Wie elektrisch rijdt, betaalt tussen 2 en 3 euro per 100 km. Op 100.000 km rijden – of een periode van 5 jaar – scheelt dat al een dikke 9.000 euro. Wie zijn wagen oprijdt (tussen 250.000 en 300.000 km) ziet dat bedrag zelfs toenemen tot ongeveer 20.000 euro. Reken daarbij dat de prijs van fossiele brandstoffen in de toekomst wellicht niet meer zal zakken en dat het opladen van een elektrische wagen (via bijvoorbeeld zonnepanelen) steeds goedkoper wordt. Reken uit je winst!

Onderhoud? Goedkoper!

Ook in onderhoud is een elektrische wagen goedkoper. Want: geen motorolie verversen en minder bewegende onderdelen. Dat vertaalt zich in minder slijtage en minder bezoeken aan de garage. En wie nu nog beslist om een elektrische wagen te kopen, kan genieten van de zero-emissiepremie. De Vlaamse regering schaft die premie weliswaar af in 2020, maar wie zijn voertuig uiterlijk op 31 december 2019 bestelt, kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen.

Ja, je zal na een tijdje de batterij van je wagen moeten vervangen, maar of dat zo’n grote kost is? De huidige lithium-ionbatterijen gaan tot 8 jaar mee… En ook hier geldt een eenvoudige economische wet: hoe groter de vraag, hoe lager de kostprijs. De komende jaar zal de kostprijs dan ook aanzienlijk verlagen.

