Voor elk budget: dit zijn nu al dé auto’s van het jaar

Voor dit overzicht met nieuwe wagens koos HLN Drive enkel automodellen met een verbrandingsmotor. Van de elektrische wagens verscheen er eerder al dit overzicht.

Lees ook Nieuwe elektrische auto’s in 2021

Budgetwagens

De Dacia Sandero, één van de goedkoopste wagens op de markt, is aan zijn derde generatie toe. Een opgefrist design en een nieuwe, Y-vormige lichtsignatuur geven hem een knapper uiterlijk, ook technologisch is hij helemaal opgefrist. De prijs is dan weer als vanouds: de kleine Roemeen parkeer je al vanaf 8.990 euro op je oprit.

Volledig scherm Dacia Sandero © Dacia

Toyota waagt zich dan weer aan een SUV-versie van de Yaris, de Yaris Cross. Hij is 3 centimeter hoger dan de gewone Yaris en zijn langere overhangen en bredere wielkasten geven hem een stoerder voorkomen dan zijn kleine broertje. Dankzij zijn hybridemotor houdt deze wagen zijn CO2-uitstoot onder de 120 gram per kilometer. Prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk net boven de 15.000 euro beginnen.

Compacte SUV’s

Bij de compacte SUV’s kijken we uit naar twee nieuwkomers uit Azië. Nissan wil een vervolg breien aan zijn succesnummer bij uitstek, de Qashqai. Zijn lancering is gepland voor het najaar, maar we weten alvast dat het model zijn eerste elektrische stappen zetten. Zo staan zowel een mild hybride als een volledig hybride versie op de planning. Een 100% elektrische versie komt er voorlopig nog niet.

Volledig scherm Nissan Qashqai © Nissan

Dat geldt ook voor de Hyundai Tucson, waar eind december de hybride variant en de versie met verbrandingsmotor van uitkwam. Dit jaar kwam daar de plug-in hybride variant bij. De knappe, door onze landgenoot Luc Donckerwolke getekende SUV is maar liefst 265 pk sterk. Bovendien geraakt hij zowat 50 kilometer ver op één batterijlading. Tot slot melden we nog dat verbrandings- en elektromotor hun kracht over de vier wielen verdelen.

Middenklassers

Mercedes verrast dit jaar met een nieuwe C-Klasse. Zowel visueel als technologisch neemt hij heel wat elementen over uit het vlaggenschip van het merk met de ster, de onlangs vernieuwde S-Klasse. Zo is de C-Klasse voorzien van een interieur met twee schermen. Dit jaar kregen we al een berline- en breakvariant van het model te zien, of de cabrio en coupé een opvolger krijgen is nog hoogst onzeker.

Aan Franse zijde krijgt dan weer de Peugeot 308 een update. Hij zou pas rond september bij de dealers staan en krijgt een aantal geëlektrificeerde aandrijflijnen, waaronder een paar plug-inhybrides. En naast het hatchback-koetswerk dat hier is betrapt zou de nieuwe 308 er ook als break en als berline komen. Ook een verhoogde versie staat in de stijgers.

Luxewagens

Wie de nieuwe S-Klasse van Mercedes nog niet luxueus genoeg vindt, kan kiezen voor deze Maybach-versie. Waar het interieur van de S-klasse eruit ziet als een 5-sterrenhotel, krijg je in de Maybach een 7 sterren behandeling. Luxueuze zetels, overal schermen, en meters been- en hoofdruimte. De Maybach is het toonbeeld van een auto die ontworpen is voor de passagier, eerder dan voor de bestuurder.

Volledig scherm Mercedes-Benz S-Klasse Maybach © Mercedes-Benz

Hetzelfde geldt voor de Rolls-Royce Ghost uitkomt. Die rekent nog steeds op de 6,75 liter grote V12 met dubbele turbo. Een motor die goed is voor 572 pk en een trekkracht van 850 Newtonmeter, oftewel een vooruitgang van 8 pk en 70 Nm meer dan voorheen. Fluisterstil is de motor ook, reden genoeg voor de Britse autobouwer om een zacht geluid in het interieur te verspreiden die de bestuurder alert moet houden.

Sportwagens

Er wordt al jaren over gesproken, maar in 2021 gaat het eindelijk gebeuren: Ferrari smijt zich op de SUV-markt. Aangestoken door het succes van de Lamborghini Urus zal de constructeur uit Maranello een SUV bouwen die naar de naam Purosangue luistert. Hier en daar duiken al spionagefoto’s van het model op, dat zijn basis deelt met de Ferrari Roma. We gaan er dan ook van uit dat zijn 3,9 liter grote V8 de overstap maakt naar de SUV. In de Roma is die goed voor maar liefst 612 pk sterk. Al lijkt ons een (plug-in) hybride optie ook aannemelijk.

Volledig scherm BMW M3 en M4 © BMW

Wie het liever wat dichter bij de grond zoekt, kan terecht bij BMW, waar de nieuwe generatie M3 en M4 klaarstaat. Eentje waar keuzevrijheid centraal staat, want je kan kiezen tussen een berline, een break (beide M3), een coupé en een cabrio (beide M4). Bovendien laat de Duitse constructeur de keuze open tussen vier- en achterwielaandrijving en tussen een manuele en een automatische versnellingsbak. Kiezen is nog nooit zo moeilijk geweest.

Nog geen idee welke jouw volgende wagen wordt?

Doe de test op HLN Drive en ontdek de auto die bij je past.

Lees ook:

Bron: HLN Drive