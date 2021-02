Voor deze Lamborghini heb je geen nummerplaat nodig

Aanvullen­de verzekerin­gen naast je autoverze­ke­ring, een must?

11 februari Bij het afsluiten van een autoverzekering moet je een aantal keuzes maken. Neem ik enkel een BA-verzekering, of ook een full omnium? Of toch maar een mini omnium? Veel om over na te denken. Dan hebben we het nog niet gehad over de aanvullende verzekeringen: rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, bijstandsverzekering. Zijn deze wel nuttig? Independer.be denkt van wel, en legt je ook uit waarom.