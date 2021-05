Voor deze elektrische bedrijfswagens betaal je de minimumbelasting

Werknemers die een bedrijfswagen hebben, betalen hier een belasting op: het zogenaamde Voordeel Alle Aard of VAA. Dat wordt berekend via een formule op basis van de catalogusprijs van je wagen en – althans in het geval van wagens met een verbrandingsmotor – de CO2-uitstoot. De minimumbelasting ligt op 1.370 euro per jaar oftewel 114,17 euro per maand.

Wil je aan dat minimumtarief geraken, dan heb je uiteraard een lage catalogusprijs (inclusief BTW en opties, zonder kortingen) nodig. We hebben berekend dat 40.000 euro het maximum is: is je wagen goedkoper, dan betaal je het minimale VAA van 114,17 euro per maand. Deze wagens komen daar vandaag voor in aanmerking:

Dacia Spring

De kleine Dacia is de goedkoopste elektrische wagen die je vandaag kan bestellen. Zijn autonomie is niet super groot, maar dat hoort bij zijn prijs.

Renault Twingo ZE

Hetzelfde geldt voor de Renault Twingo: net zoals de Dacia is deze wagen goedkoper en is z’n rijbereik vooral geschikt voor stadsverkeer.

Smart ForTwo (cabrio)/ForFour

Smart heeft zijn hele gamma geëlektrificeerd. Dat gebeurde al enige tijd geleden, waardoor ook bij deze wagens het rijbereik niet zo groot is als bij de concurrentie. Maar de ForTwo Cabrio is wel de goedkoopste elektrische cabrio die je kan kopen.

Fiat 500e

Zijn enige concurrent is de cabrioversie van deze Fiat 500. Hij bestaat ook in een variant met gesloten dak en in een opstelling met drie deuren: één links, twee rechts.

Citroën Ë-C4

De Ë-C4 (let op het trema) is een elektrische SUV-coupé van Citroën. De Ë-C4 krijgt dezelfde elektrische aandrijflijn ingepland als andere producten uit de PSA-groep. Dat komt neer op een 136 pk. Met de batterij van 50 kWh kan je zo’n 300 kilometer in één ruk rijden.

MG ZS EV

De MG ZS EV is de goedkoopste SUV uit dit lijstje. Hij werd ook uitgeroepen tot VAB gezinswagen van het jaar.

Peugeot e-208

De Franse Peugeot 208 bestaat sinds vorig jaar ook als elektrische versie: 136 pk sterk en zowat 300 km autonomie.

Opel Corsa-e

Zijn broertje bij de Franse PSA groep is deze Opel Corsa-e: ook deze beschikt over 136 pk en meer dan 300 km autonomie.

Volkswagen ID.3

Deze Volkswagen ID.3 moet de Golf opvolgen als populairste auto van het merk. Het model bestaat met verschillende batterijgroottes en pk-niveaus om zoveel mogelijk bestuurders aan te spreken.

Renault ZOE

De tweede Renault in dit lijstje is de ZOE. Hij is al aan zijn tweede generatie toe en is één van de meest verkochte EV’s van Europa.

Mazda MX-30

Mazda’s eerste EV is deze MX-30. Hij krijgt maar 230 km autonomie omdat Mazda hem als een tweede wagen ziet. En een kleinere batterij, betekent een kleinere ecologische voetafdruk.

Mini Cooper SE

De eerste elektrische MINI is deze Cooper SE. In 2025 krijgt ook de cabrioversie van de MINI een elektrische variant.

Nissan LEAF

De meest verkochte EV ter wereld is de Nissan LEAF. Ook hij zit al aan zijn tweede generatie. Fun Fact: gerecycleerde batterijen van het model worden gebruikt om het voetbalstadion van Ajax Amsterdam te verlichten.

Opel Mokka e

De SUV-versie van de Opel Corsa-e. Ook deze heeft 136 pk, maar beschikt over een iets lagere autonomie door de hogere bodemvrijheid.

Peugeot e-2008

Zelfde verhaal bij deze Peugeot e-2008, de hogere versie van de 208: ook 136 pk en een iets lagere autonomie.

Hyundai Kona EV

De Hyundai Kona EV bestaat in twee batterijniveau’s: 39 kWh en 64 kWh. Enkel die eerste (die dus goedkoper is) komt in aanmerking voor een gunstige VAA.

Honda e

De Honda e moet het Japanse merk terug op de kaart zetten in Europa. Hij heeft een knap retrodesign, maar niet de grootste autonomie uit dit rijtje.

Volkswagen ID.4

De SUV-versie van de ID.3 heeft verschillende batterijniveaus en pk-versies. Hij krijgt ook een sportieve GTX-variant die in 6 seconden naar de 100 accelereert.

Kia e-Niro

Deze wagen is het broertje van de Hyundai Kona. Net als de Kona bestaan er ook twee versies van de e-Niro , enkel bij de kleinste batterij betaal je het minimum-VAA.

Skoda Enyaq

Deze is eigenlijk de Skoda-versie van de Volkswagen ID.4. Hij is wel groter en praktischer dan zijn Duitse broer, maar qua prijs zijn ze gelijkaardig.

DS3 Crossback e-tense

Ook DS zit in de Franse PSA-groep en steunt op dezelfde basis als de Peugeots en Opels in dit lijstje: 136 pk en zowat 300 km autonomie.

Ben jij klaar voor een elektrische auto? Doe de test op HLN Drive en kom erachter!

