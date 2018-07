Voor de prijs van een Rolls-Royce Dawn kun je 23 Fiat 500's cabrio kopen. Aan jou de keuze Bard van de Weijer & Bart Koetsenruijter

11 juli 2018

13u20

Bron: de Volkskrant 0 Auto Je kunt dus 23 Fiat 500’s cabrio kopen voor de prijs van een Dawn. En vermoedelijk passen ze er allemaal nog in ook, als je ze een beetje aanstampt. De Rolls-Royce Dawn is er vanaf 429 duizend euro, de versie die wij een dag mee kregen, kost bijna een half miljoen. Daar koop je 82 meter Fiat 500’s voor. Nog een financieel fun feitje: de vloermatjes, geliefd onderhandelingsobject voor gewone stervelingen, kosten 5.000 euro.

Dat het nu meteen over geld gaat, zegt meer over ons dan over de Dawn. Kopers van een Rolls-Royce vragen niet naar de prijs. Die laten zich informeren, stellen hun auto smaakvol of minder smaakvol samen (er is er een in Robbie Williams-uitvoering, waarin het konterfeitsel van de popartiest tussen de achterzetels is genaaid) en zetten hun handtekening bij de stippellijn.

Vragen wat het moet kosten, of nog erger, je Royce op een buitenlands kenteken laten zetten om de torenhoge belasting te vermijden, wordt als niet chic ervaren. If you have to ask the price, you probably can't afford it. En zo is het.

De Dawn Drophead Coupé is in al zijn begeerlijke onbereikbaarheid vaak de tweede Royce in de familie, naast bijvoorbeeld een Phantom. De kleinere (5,30 meter lang, alles is relatief) en open Dawn is het ideale vervoermiddel om het gezin naar het Zwitserse buitenverblijf te rijden. In alle stilte met de kap discreet gesloten (dan is ze net zo stil als de gesloten neef Wraith, zegt verkoopdirecteur Ton Spijkers, dankzij zes dikke lagen stof), of open, in het vrije veld, waar men zich gevrijwaard weet van nieuwsgierige blikken.

Afstand tot alles

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN