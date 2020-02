Voor 7.500 euro zet Porsche jouw vingerafdruk op een 911 Mika Tuyaerts - www.fangio.be

27 februari 2020

11u15

Normaal willen eigenaars van sportwagens vettige vingers van hun koetswerk houden, maar bij Porsche denken ze daar even anders over. Meer nog: de jongens uit Zuffenhausen vragen er zelfs een smak geld voor.

Het ideetje komt van de jongens van Porsche Exclusive Manufaktur, de personalisatieafdeling van de Duitse autobouwer die wagens naar de persoonlijke wensen van de meest gefortuneerde klanten aankleedt. Hoe persoonlijk? Wel, “a Porsche as personal as your own fingerprint” is niet voor niets de leuze van deze bende … die nu letterlijk de daad bij het woord voegt.

De Duitsers ontwikkelden daarvoor een geheel nieuwe verftechnologie om je vingerafdruk zo fijn mogelijk aan te brengen op de koets van je 911. Porsche beschrijft de werking van de automatische schildermachine als “vergelijkbaar met die van een inkjetprinter”. De ‘printkop’ kan verf aanbrengen op driedimensionale oppervlakken zonder ‘overspray’, waardoor complexe vormen, zoals een vingerafdruk, feilloos kunnen worden gecreëerd.

Ook andere personalisatiemogelijkheden

De afwerking, aldus Porsche, is “duidelijk superieur in vergelijking met een wrapping.” In de toekomst wil Porsche nog andere personalisatiemogelijkheden op basis van deze technologie aanbieden.

Deze ‘superieure technologie’ komt wel tegen een prijs. Maar liefst 7.500 euro willen ze bij Porsche vangen voor dit streepje verf. En met deze vingerafdruk kan je je iPhone niet eens ontgrendelen …