Volvo XC40 P8 Recharge is tweede elektrische SUV ‘made in Belgium’ Redactie

17 oktober 2019

09u25

Bron: www.fangio.be 0 Auto Na de Audi e-tron mag België volgend jaar een tweede elektropionier verwelkomen: de in Gent gebouwde XC40 P8 Recharge wordt de eerste uit een lange reeks elektrische Volvo-modellen.

Elektrische SUV’s, genre Hyundai Kona en Kia Niro, zijn momenteel nog niet dik gezaaid, maar daar komt weldra verandering in. Naast de BMW iX3, de verwachte Mercedes-Benz EQB en Audi Q4 e-tron heeft ook Volvo intussen zijn huiswerk gemaakt, vanaf september volgend jaar rolt met deze XC40 P8 Recharge de eerste 100 procent elektrische Volvo-SUV van de (Gentse) band.

Bekende basis

Zoals je kan zien, wijkt de ‘Recharge’-variant van de XC40 uiterlijk nauwelijks af van zijn thermisch aangedreven confraters. Dat komt omdat het onderhuidse CMA-platform van meet af aan bedacht was op een elektrische aandrijflijn, waardoor de designers enkel een gesloten radiatorrooster (met een ‘frunk’ om de laadkabel op te bergen) en een anders gepositioneerde laadopening uit hun pen hoefden te schudden.

Onder de vertrouwde koets van de Zweedse SUV treffen we twee elektromotoren en een 78 kWh sterke accu aan, goed voor een gecombineerd vermogen van 408 pk, een beloofd WLTP-rijbereik van zo’n 400 kilometer en een sprint van 0 tot 100 km/u in 4,9 seconden. Nog volgens Volvo recupereert de batterij in 40 minuten tot 80 procent van haar vermogen via een snellaadsysteem.

Gratis elektriciteit

De Volvo XC40 Recharge wordt lang geen alleenstaand geval, de komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren. Bedoeling is om tegen 2025 de helft van zijn globale verkoop te verwezenlijken met volledig elektrische auto’s en de rest met hybride wagens. Recharge wordt daarbij de overkoepelende naam die aan elke oplaadbare Volvo met een volledig elektrische of plug-inhybride aandrijving zal worden gegeven. Om twijfelende consumenten over de streep te trekken, voorzien de Zweden nog een extra duwtje in de rug in de vorm van gratis elektriciteit, die gedurende een jaar volledig terugbetaald wordt.