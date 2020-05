Volvo verwacht dit jaar tot kwart minder auto's te verkopen SVM

06 mei 2020

14u26

Bron: Belga 0 Auto Autobouwer Volvo Cars heeft in april de wereldwijde verkoop zien kelderen met 43,8 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral de verkoop in Europa en de Verenigde Staten viel sterk terug, in China gingen de cijfers in april dan weer de hoogte in. Maar het bedrijf verwacht dat er in heel 2020 zo'n 20 à 25 procent minder wagens verkocht zullen worden dan in 2019.

Van januari tot en met april verkocht Volvo Cars wereldwijd 163.649 wagens. Dat zijn er een kwart minder dan dezelfde periode vorig jaar.

De coronacrisis begon in China. Daar gaan de cijfers intussen weer de goede kant uit, met een stijging van 20,8 procent in vergelijking met april 2019. Maar dat maakt nog altijd niet het verlies goed van de eerste drie maanden van het jaar. Over een periode van vier maanden zag Volvo de verkoop dalen in China met 15,6 procent.

In de Verenigde Staten (-53,8 procent in april en -23,3 procent na vier maanden) en Europa (-66,8 en -30,3 procent) is een heropleving nog veraf. In april verkocht Volvo in Europa minder dan 10.000 auto's.

“Niet verrast”

De autobouwer is niet verrast door de cijfers, zegt woordvoerder René Aerts. "Als je ziet dat in België het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in april met 90 procent is gedaald in vergelijking met vorig jaar, dan weet je ook dat er gewoon weinig wagens verkocht zijn. Die tendens zien we dus ook in onze wereldwijde verkoopcijfers." De woordvoerder hoopt dat de trend in Europa en de VS die van China zal volgen van zodra de showrooms de deuren weer mogen openen.

In België is sinds maandag de verkoopactiviteit heropgestart voor professionelen. Vanaf 11 mei zal dat mogelijk ook voor particulieren het geval zijn. Het blijft sowieso koffiedik kijken, aldus nog Aerts. "Je weet niet hoe de crisis zal evolueren en er is onzekerheid. Gaan mensen wel een nieuwe wagen kopen? Dat is moeilijk te voorspellen. Gelukkig hebben we nog een heel goed autosalon gehad waar we zo'n 30 procent van ons volume hebben gedraaid, maar nu gaan we door zwaar weer. We hopen dat de markt zich de komende maanden zal herpakken.”

Wereldwijd gaat Volvo Cars volgens Aerts wel uit van een verkoopdaling dit jaar van 20 tot 25 procent in vergelijking met 2019. De Volvo-fabriek in Gent werd maandag heropgestart.

