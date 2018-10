Volvo Trucks kampt met uitstootprobleem door slijtage filters jv

16 oktober 2018

13u21

Bron: DPA/BLOOMBERG/ANP 1 Auto Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo heeft vastgesteld dat bepaalde filters sneller slijten dan verwacht. Daardoor kunnen voertuigen vervuilender zijn toegelaten. Na de bekendmaking van het uitstootprobleem zijn de aandelen van de Zweedse fabrikant fors gedaald.

De component degradeert "sneller dan verwacht", waardoor de motoren de uitstootlimieten voor stikstofoxiden (NOx) overschrijden, aldus de Volvo Group in een verklaring. De "degradatie is te wijten aan een materiaalprobleem dat zich in de loop van de tijd voordoet", maar zou niet alle voertuigen en motoren op dezelfde manier en in dezelfde graad treffen.

Het bedrijf kon niet zeggen hoeveel het probleem zal kosten, of hoeveel motoren getroffen zijn. De kosten kunnen wel "aanzienlijk" zijn.

De meeste motoren zijn verkocht in Noord-Amerika en Europa. Volvo zei dat het probleem geen veiligheidsrisico inhoudt en ook geen gevolgen heeft voor de prestaties van het voertuig of de motor, behalve dan de uitstootcontrole.

De aandelen van Volvo kregen na het nieuws een klap. De koers zakte op een bepaald moment tot 9,3 procent. Rond de middag stond de koers 5,6 procent lager.