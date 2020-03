Volvo roept wereldwijd 736.000 wagens terug voor mogelijke remproblemen, kleine 22.000 in België SVM KVDS

13 maart 2020

18u15

Bron: Belga 4 Auto De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept wereldwijd zowat 736.000 wagens terug voor een mogelijk probleem met het automatisch noodremsysteem (AEB). Dat heeft de autobouwer vandaag bekendgemaakt. Voor België gaat het om een kleine 22.000 wagens, zo is vernomen bij het bedrijf.

Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van incidenten of ongevallen door het probleem. In bepaalde situaties en aan bepaalde temperaturen werkt het systeem niet naar behoren. Het gewone remsysteem is echter niet getroffen en de wagens kunnen normaal gebruikt worden.

De recall is van toepassing op de modellen XC40, S60, V60, V60CC, XC60, S90, V90, V90CC en XC90 die verkocht werden in 2019 en 2020. Getroffen klanten worden op de hoogte gebracht. In de wagens zal nieuwe software geïnstalleerd worden om het probleem te verhelpen.





In de Gentse fabriek van de autobouwer worden momenteel wagens van de modellen XC40 en V60 gebouwd. Met zowat 6.500 werknemers is Volvo Car Gent de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen.