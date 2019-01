Volvo roept wereldwijd 219.000 wagens terug wegens probleem met brandstofleiding AW

22 januari 2019

14u21

Bron: Belga 0 Auto De Zweedse autobouwer Volvo roept wereldwijd 219.000 wagens terug wegens een mogelijk probleem met een brandstofleiding. Die is in enkele gevallen gescheurd, met lekkage tot gevolg. Dat zegt woordvoerder Johan Larsson aan het financiële persagentschap Bloomberg.

Het euvel kan voor brandstoflekkage zorgen in het motorcompartiment. Volvo heeft geen weet van verwondingen of schade door de lekkage.



In totaal zijn elf modellen getroffen van de modeljaren 2015 en 2016. Het enige model dat vandaag nog in productie is, betreft de dieselversie van de XC90.

