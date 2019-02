Volvo richt met Polestar 2 pijlen op Tesla Model 3 TVC

27 februari 2019

14u46

Bron: Belga 3 Auto Polestar, het performancemerk van het Zweedse Volvo Cars, heeft woensdag zijn eerste volledig elektrische wagen onthuld, de Polestar 2. Met de auto, die op termijn een prijskaartje vanaf 39.900 euro krijgt, richt Volvo de pijlen op de Model 3 van Tesla.

Volvo belooft voor de Polestar 2 een autonomie van 500 kilometer en 402 pk, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 5 seconden. De eerste auto's zullen te koop zijn vanaf 59.900 euro.

De Polestar 2 zal vanaf begin volgend jaar in China gebouwd worden. Volvo, dat ook een fabriek heeft in Gent, mikt op 100.000 stuks per jaar, zo maakte Polestar-CEO Thomas Ingenlath woensdag bekend, enkele dagen voor de start van het autosalon van Genève. China en Europa zullen de belangrijkste markten zijn voor de auto.

"Er zijn veel elektrische auto's die goede auto's zijn, maar niet erg aantrekkelijk. En vervolgens ben je al snel aan prijzen van 70.000 tot 80.000 dollar", aldus Ingenlath. "Onder die prijscategorie is er eigenlijk enkel de Tesla Model 3." De Tesla Model 3 is in Europa te koop vanaf 55.400 euro.

De Polestar 2 zal gebaseerd zijn op het onderstel van de compacte SUV XC40 van Volvo. "Polestar 2 is ons eerste volumemodel", aldus Ingenlath.