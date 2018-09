Volvo mag zelfrijdende auto's testen in Zweedse verkeer jv

14 september 2018

14u00

Bron: dpa 0 Auto De Zweedse autobouwer Volvo mag in Zweden zelfrijdende wagens testen in het verkeer. De verkeersautoriteiten hebben daarvoor het licht op groen gezet.

De beslissing is een belangrijke stap in de richting van de autonoom rijdende auto, zo meldt een woordvoerder van Volvo in de economische krant Dagens industri.

De autoriteiten stellen wel voorwaarden. Zo mogen de wagens in zelfrijdende modus niet sneller dan 60 km/u rijden. En een bestuurder moet in noodgevallen kunnen ingrijpen.