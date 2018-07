Volvo lanceert een nieuw merk met de mysterieuze naam 'M' Erik Kouwenhoven

07 juli 2018

10u39

Bron: AD.nl 0 Auto Volvo lanceert een nieuw merk: M. Het gaat hier echter niet om een nieuw automerk, maar om een mobiliteitsdienst.

Volgens de kenners in de autowereld kopen we binnenkort geen eigen auto meer, maar betalen we louter nog voor het gebruik ervan. Hetzij in een abonnementsformule die nog het meest vergelijkbaar is met het huren van een auto op lange termijn, hetzij in een autodeel-applicatie, oftewel carsharing.

Mobiliteit ondergaat ook volgens Volvo deze fundamentele verandering. En daarbij hoort ook een nieuwe, rechtstreekse relatie met de klant. Tegen 2025 wil Volvo zonder dealers en garages minstens 5 miljoen klanten bedienen. Een speciale app moet daarvoor gaan zorgen.

Met het submerk wil Volvo verder evolueren van een conventionele autofabrikant naar een direct aan de consument leverende dienstverlener. In het hoofdkantoor in de Zweedse hoofdstad Stockholm wordt al getest met de applicatie. Dit najaar hoopt het bedrijf een testversie van de app klaar te hebben, slechts maanden voor de lancering van het definitieve product.

Logischerwijs denkt Volvo aan een toekomst waarin de zelfrijdende deelauto anticipeert op de agenda en gewoonten van gebruikers. Als een gebruiker bijvoorbeeld dagelijks om zeven uur van zijn huis naar het station wil, staat er standaard een autonome Zweed voor de deur. Een groot voordeel van zo’n slim deelautosysteem is dat de vloot op basis van voorspellingen veel efficiënter ingezet kan worden. Volvo introduceert M eerst in Zweden en de VS.