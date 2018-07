Volvo laat je over drie jaar slapen en films kijken achter het stuur Erik Kouwenhoven

03 juli 2018

11u40

Bron: AD.nl 13 Auto Automobilisten kunnen in 2021 achter het stuur films kijken en slapen, beweert Volvo - zij het voorlopig alleen op snelwegen.

Volvo's technologie voor autonoom rijden is binnen drie jaar klaar. Bestuurders hoeven zich niet meer op het rijden te richten en kunnen zich dus op andere dingen storten als appen, Facebook checken, een filmpje kijken of nog even een half uurtje doorslapen.

Henrik Green, de Europese directeur van de onderzoeksafdeling van Volvo, vertelde tegen Jalopnik dat het systeem beschikbaar zal komen op de volgende generatie SUV van de XC90 serie. Het systeem is Level 4 autonoom, wat betekent dat er geen tussenkomst van de bestuurder vereist is.

De techniek werkt helaas nog niet op alle wegen. Volgens Green zou de technologie van Volvo alleen van toepassing zijn op grote autosnelwegen, waarbij kaart- en lasertechnologie wordt gebruikt om te navigeren.

De fabrikant heeft zijn technologie 'Highway Pilot' gelabeld en verwacht wordt dat deze tegen meerprijs wordt aangeboden op de nieuwe XC90. De beweringen van Green komen als een verrassing. Eind vorig jaar zei Volvo nog dat ze hun testsessies met auto's zonder bestuurder zouden uitstellen tot tenminste 2021.

Wetgeving nog niet klaar

Als het Highway Pilot-systeem voor die datum klaar is, zou dit een van de eerste volledig autonome systemen op de markt kunnen worden. Helaas is de wereldwijde verkeerswetgeving tegen die tijd echter nog niet overal zover. De kans is dus groot dat de technologie van Volvo eerst op Amerikaanse versies van de XC90 geleverd zal worden, voordat deze naar Europa komt.