Volvo investeert 640 miljoen euro in eigen Tesla-variant Polestar TT

16u55

Bron: Belga 1 ap De Polestar 1 tijdens de persvoorstelling vanmiddag. Auto De Zweedse autobouwer Volvo, die een fabriek heeft in Gent, en zijn Chinese eigenaar Geely investeren 640 miljoen euro in de ontwikkeling van Volvo-dochtermerk Polestar, een constructeur van elektrische sportwagens. Het eerste model van Polestar is vanmiddag in Shanghai voorgesteld.

De investering zal onder meer dienen om een Polestar-productie­vestiging te bouwen in het Chinese Chengdu, "meteen een nieuw hoofdstuk in de opkomst van China als industriële hub van Volvo", klinkt het.



Het eerste model, de Polestar 1, is een tweedeurscoupé met twee zitplaatsen achteraan en een hydrideaandrijving die tot 600 pk kan leveren. Bij volledig elektrisch gebruik heeft de wagen een bereik van 150 km.



De sportwagen zal midden 2019 in productie gaan in Chengdu en zal meteen worden gevolgd door een kleiner model, de Polestar 2. Die Polestar 2 wordt de eerste in een reeks van vijf volledig elektrische Polestar- of Volvomodellen, die tussen 2019 en 2021 gelanceerd zullen worden.