Volvo Gent maakt kans om Chinese wagen te bouwen jv

09u06

De Chineese autobouwer en Volvo-eigenaar Geely overweegt om wagens van het nieuwe merk Lynk & Co in de Gentse Volvo-fabriek te laten bouwen. Dat heeft de Belgische commercieel directeur van Lynk & Co, Alain Visser, verteld in een interview met persbureau Reuters.



Het nieuwe automerk is een zusterbedrijf van Volvo. Het eerste model wordt op hetzelfde platform gebouwd als de Volvo XC40, die nu in Gent van de band rolt.

De auto's worden nu in China gebouwd, maar moederbedrijf Geely overweegt om de auto in Europa en de VS te laten vervaardigen in lokale Volvo-fabrieken, aldus Visser.

Bij Volvo in Gent is men nog niet officieel op de hoogte van de plannen.