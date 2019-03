Volvo gaat nieuwe wagens automatisch laten vertragen of zelfs stoppen als bestuurder dronken is KVDS

20 maart 2019

16u52

Bron: Belga, Reuters 0 Auto Volvo gaat zijn volgende generatie wagens uitrusten met speciale sensoren die kunnen detecteren of een bestuurder onder invloed van alcohol is. In dat geval zal de wagen automatisch vertragen of zelfs stoppen.

De nieuwe technologie zou vanaf volgend jaar al beschikbaar zijn. Voertuigen van Volvo zullen overigens niet alleen kunnen vaststellen of een bestuurder dronken is, maar ook of hij aan het indommelen is of op een andere manier afgeleid, door zijn smartphone bijvoorbeeld. Als hij niet reageert op alarmsignalen, kan de auto vertragen, assistentie inroepen of zelfs aan de kant van de weg gaan staan.

Stuur

De camera’s en sensoren die Volvo zal inbouwen, zouden onder meer kunnen vaststellen dat de bestuurder zijn ogen lang gesloten houdt, te weinig aan het stuur draait of een heel trage reactietijd heeft.





Volgens Volvo-baas Hakan Samuelsson geeft de technologische vooruitgang autobouwers de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de weg te verhogen.





Eerder kondigde de Zweedse autobouwer in die optiek al aan dat het vanaf 2020 in al zijn modellen de snelheid beperkt tot maximaal 180 kilometer per uur. Samuelsson hoopt dat deze maatregel levens kan redden. Ook zou de verzekeringspremie hiermee kunnen dalen. “Dit kan misschien klanten afschrikken die van snelheid houden, het geeft ons langs de andere kant de kans om ouders te overtuigen die de veiligst mogelijke wagen voor hun kind zoeken”, aldus nog de topman.

Vandaag werd overigens nóg een extraatje aangekondigd. Vanaf 2021 kan de eigenaar van een Volvo met de zogenaamde ‘Care Key’ een tijdelijke snelheidslimiet inbouwen, voor zichzelf maar ook als hij zijn wagen wil uitlenen aan vrienden of familie en hij er zeker van wil zijn dat die er veilig mee rijden. Elke Volvo zal die Care Key standaard ingebouwd krijgen.