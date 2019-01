Volvo doorbreekt voor het eerst kaap van 600.000 verkochte wagens in 2018 HR

08 januari 2019

16u42

Bron: Belga 0 Auto De Zweedse autobouwer Volvo Cars heeft vorig jaar voor het eerst sinds zijn oprichting in 1927 de kaap van de 600.000 verkochte wagens doorbroken. De verkoop steeg in vergelijking met een jaar eerder met 12,4 procent, tot 642.253 wagens.

Het is het vijfde jaar op rij dat Volvo Cars zijn verkooprecord breekt, zo meldt de autobouwer dinsdag. In België eindigde Volvo 2018 met 20.155 verkochte wagens, de beste prestatie aller tijden voor Volvo Cars België, zowel qua volume als qua marktaandeel (3,67 procent).

Volvo Cars België kende een groei van 11,82 procent in vergelijking met 2017. De V40, XC60 en V60 werden het vaakst verkocht. Twee van die modellen worden in de Belgische Volvo-fabriek in Gent geproduceerd.

Best verkochte model

In 2018 was Volvo's XC60 het best verkochte model van het bedrijf met 189.459 wagens (2017: 184.966), gevolgd door de XC90 met in totaal 94.182 stuks (2017: 87.518) en de Volvo V40/V40 Cross Country met 77.587 wagens (2017: 95.370). Er werden voorts 75.828 exemplaren verkocht van het model XC40. Voor de S90 waren dat er 57.142 (2017: 46.602).

