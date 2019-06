Volvo-dochter Polestar opent vier winkels in België SPS

18 juni 2019

18u51

Bron: Belga 3 Auto Polestar, een fabrikant van elektrische sportwagens en dochtermerk van de Zweedse autobouwer Volvo, wil vanaf midden volgend jaar vier verkooppunten openen in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. Dat meldt De Tijd. De nieuwe verkooppunten, Polestar Space, worden kleine boetiekwinkels van amper 250 vierkante meter in het centrum van de stad waar testritten met de auto's kunnen gemaakt worden.

Eind dit jaar brengt Polestar, dat zich voorlopig tot China beperkt, zijn eerste model uit in Europa. Polestar maakt maar 500 van die wagens per jaar. De Polestar 1 is een plug-inhybride met een verkoopprijs van 155.000 euro. In België zijn volgens De Tijd al 16 exemplaren verkocht.

Het tweede model, dat in mei 2020 in België gelanceerd wordt, zal bij de lancering 60.000 euro kosten, al moet die prijs op termijn dalen tot 40.000 euro. De Polestar 2 wordt gebouwd op het onderstel van de compacte SUV Volvo XC40, die in Gent wordt gemaakt. Als de elektrische markt in Europa explodeert, kan er volgens Jonathan Goodman, de operationeel directeur van Polestar, potentieel zijn voor de Gentse fabriek. "Maar ik moet eerlijk zijn: dat scenario ligt vandaag niet op tafel.”