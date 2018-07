Volledig zelfrijdende auto is écht nog niet voor morgen Sven Ponsaerts

17 juli 2018

17u47

Bron: eigen berichtgeving 3 Auto Vergeet het idee dat u weldra met de voeten op het dashboard en ondertussen de smartphone raadplegend naar uw werk zal pendelen. De volledig zelfrijdende auto is écht nog niet voor morgen. Pas ten vroegste tegen 2065 laten we het stuur volledig los, zo meent de Nederlandse automobielvereniging RAI.

Het leek erop dat een rijbewijs al in de relatief nabije toekomst overbodig zou worden. Maar volgens de Nederlandse tegenhanger van onze automobielfederatie Febiac is de volledig autonoom rijdende personenwagen toch nog niet voor de eerste 45 jaar. “We zien vandaag al wel een hoop mooie ontwikkelingen zoals rijstrookondersteuning, noodremfuncties, dodehoekspiegelherkenning en adaptieve cruise controle, waarbij automatisch afstand wordt gehouden”, zegt Floris Liebrand van RAI, de Nederlandse belangenvereniging voor de automobielindustrie. “Samen doen ze het aantal aanrijdingen al aanzienlijk dalen. Maar ondanks al die mooie ontwikkelingen zijn we nog lang niet zover dat we het stuur overal en volledig los kunnen laten.”

Volledig autonoom rijden

