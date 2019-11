Volkswagen voorspelt ‘SUV-opstand’ Kristof Winckelmans - www.fangio.be

28 november 2019

Bron: www.fangio.be 0 Auto Volgens Scott Keogh, CEO van de Amerikaanse Volkswagen-divisie, heeft de nieuwe generatie automobilisten stilaan zijn buik vol van SUV’s. Keogh beweert dat er een grote tegenbeweging op komst is, waar de markt zich maar beter op kan voorbereiden.

Tel het gerust eens na wanneer je straks de baan op gaat: zowat 1 op 3 auto’s die je kruist, is tegenwoordig een SUV. Veel autobouwers blijven dan ook massaal investeren in de ontwikkeling van nieuwe (lees: elektrische) SUV-modellen, waardoor analisten voorspellen dat het segment de komende 3 à 4 jaar nog zo’n 30% zal groeien.

In Amerika, een land waar ze alles traditioneel wat groter zien, gaan er nochtans stemmen op die het tegendeel beweren. Niet de eerste de beste trouwens, want ook Scott Keogh, CEO van Volkswagen Amerika, voelt dat de markt aan het veranderen is. De vorige generatie heeft er volgens hem voor gezorgd dat we de monovolume ten grave hebben gedragen ten voordele van de SUV, maar de nieuwe generatie automobiele opiniemakers zou in de States opnieuw de voorkeur geven aan klassiekere koetswerkvormen.

Sluwe marketing?

Of de Amerikaanse markt écht aan het wegsturen is van de aldaar waanzinnig populaire hoogpoters, durven we echter te betwijfelen. Het interview werd namelijk afgenomen in het kader van het Salon van Los Angeles, waar Volkswagen met de elektrische ID. Space Vizzion (foto onder) ‘toevallig’ een klassieke breakvariant in de schijnwerpers reed. Ten slotte was Keogh er ook als de kippen bij om de flexibiliteit van Volkswagens elektrische MEB-platform te roemen, waardoor Volkswagen naar eigen zeggen razendsnel kan inspelen op veranderende marktbehoeften.