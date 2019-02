Volkswagen voert winst op tot ruim 12 miljard jv

22 februari 2019

18u26

Bron: ANP/DPA 0 Auto Volkswagen heeft zijn winst afgelopen jaar opgekrikt tot ruim 12 miljard euro. Het dieselschandaal en problemen met de nieuwe WLTP-emissietesten remden wel duidelijk de groei af. Het autoconcern voorspelt voor 2019 voorts hogere marges en verkopen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor aanhoudende tegenwind.

"We moeten onze inspanningen verdubbelen om onze ambitieuze doelstellingen in het nieuwe fiscale jaar te halen", aldus topman Herbert Diess. Wel denkt de autobaas dat Volkswagens offensief op het gebied van elektrische auto's in een stroomversnelling zal raken als nieuwe modellen in de handel komen.

Diess waarschuwt ook dat de "tegenwind op belangrijke markten in 2019 opnieuw sterker zullen worden". Hij kijkt daarbij naar China, de grootste markt, waar de autoconjunctuur gevoelig afgekoeld is. En er zijn ook uitdagingen op het vlak van de conjunctuur, stijgende concurrentie, volatiele wisselkoersen en scherpere WLTP-emissieregels.

Het resultaat na belastingen was vorig jaar 6 procent hoger dan in 2017. Er ging verder een totale omzet in de boeken van bijna 236 miljard euro, wat neerkomt op een stijging met een kleine 3 procent. Volkswagen rekent voor 2019 op een omzetplus van zo'n 5 procent en een groei van de operationele marge tussen 6,5 en 7,5 procent.