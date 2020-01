Volkswagen verkocht vorig jaar opnieuw meer worsten dan auto’s

Erik Kouwenhoven

29 januari 2020

10u26

Opnieuw was de curryworst vorig jaar het bestverkochte artikel van de Volkswagen-groep. Met maar liefst 6,8 miljoen exemplaren werden er in 2019 meer worsten verkocht dan auto's.

De Volkswagen-worst zit daarmee in de lift. Want vijf jaar geleden bleef de productie nog steken op 6,3 miljoen worstjes. Volkswagen neemt haar vleesproduct dan ook heel serieus. De delicatesse heeft zelfs een officieel onderdelennummer bij VW: artikel 199.398.500 A.

VW verkocht vorig jaar ‘slechts’ 6,2 miljoen auto’s en werd dus opnieuw afgetroefd door de worst, die in Duitsland te koop is in twee uitvoeringen: een versie van 12,5 centimeter en een verlengde variant van 25 centimeter. De curryworsten worden veelal geserveerd in de bedrijfskantines van Volkswagen-fabrieken. Ze vormen een traditioneel onderdeel van de lunch van de medewerkers.

Curryworstpakket

Ook buiten de fabrieken zijn de verse worsten zeer populair. Zo geven diverse Volkswagen-dealers bij de aflevering van een nieuwe auto een curryworstpakket cadeau. Ook succesvol is de originele Volkswagen Ketchup, waarvan jaarlijks zo’n half miljoen kilo wordt geproduceerd.

Het varkensvlees voor de worsten komt uit de regio Wolfsburg. Ze bevatten slechts 20 procent vet tegenover 40-45 procent voor de gemiddelde curryworst.