Volkswagen vergeleken met Hitler tijdens Amerikaans proces

03 februari 2018

11u28

Bron: belga 0 Auto De Duitse autoconstructeur Volkswagen vraagt zes maanden uitstel in het Amerikaanse proces wegens het uitlaatschandaal.

Reden is dat een advocaat van de eiser de praktijken van Volkswagen vergeleek met "Hitler, de Holocaust en andere horror".

Gisteravond diende de Amerikaanse dochterafdeling van VW een klacht in tegen de vergelijking bij de rechtbank in Fairfax, Virginia.

In die huidige sfeer kan niet onderhandeld worden, meent Volkswagen. Een eerlijk proces is onmogelijk zonder een "afkoelingsperiode".

Sjoemelsoftware

De crisis met de zogenaamde sjoemelsoftware brak uit in september 2015, nadat de Amerikaanse milieu-autoriteiten hadden ontdekt dat Volkswagen illegale software gebruikte waardoor de schadelijke uitstoot bij testen kon worden gemanipuleerd. Ondanks het schandaal kende de groep in 2016 een recordverkoop.

Onlangs kwam nog aan het licht dat Volkswagen in 2014 testen had uitgevoerd waarbij apen dieselrook moesten inademen. Dat maakte deel van een studie die moest aantonen dat moderne dieselauto’s fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren. De test vond plaats in de Texaanse stad Albuquerque.