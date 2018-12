Volkswagen stopt binnen acht jaar met het maken van auto's op benzine en diesel Erik Kouwenhoven

06 december 2018

07u26 3 Auto Volkswagen verschuift zijn focus steeds meer naar elektronische voertuigen en zegt dat het na 2026 stopt met het maken van auto's op benzine en diesel.

Michael Jost, hoofd strategie van de autofabrikant, zei dit tijdens een conferentie op het hoofdkwartier van VW in Wolfsburg, Duitsland. Een woordvoerder bevestigde dat de opmerkingen betekenden dat het bedrijf zich in plaats daarvan op elektrische auto’s zal concentreren.

Dat zou het bedrijf in directe concurrentie brengen met Elon Musk’s Tesla. Vorige maand kondigde Volkswagen plannen aan voor een elektrisch voertuig van 20.000 euro en zei dat het drie van zijn Duitse fabrieken ging verbouwen om zich te concentreren op elektrische auto’s.

Volkswagen is ‘s werelds grootste autofabrikant en verkocht vorig jaar zo’n 10,7 miljoen voertuigen. Het bedrijf is van plan 50 miljoen elektrische auto’s te maken, maar heeft nog geen tijdlijn voor dat doel gegeven. De productie van elektrische VW’s begint tegen het einde van dit jaar. Tegen 2022 verwacht het 22 modellen beschikbaar te hebben.

Volkswagen is niet de enige. Bijna alle Duitse merken zijn bezig met een transitie naar elektrische mobiliteit. Dit zal in Duitsland op lange termijn 114.00 banen kosten op een totaal van 800.000, zo blijkt uit een studie van het IAB, het onderzoeksinstituut van het Duitse tewerkstellingsagentschap. Omdat de productie van elektrische motoren minder arbeidsintensief is, zijn er volgens het IAB minder arbeidskrachten nodig.