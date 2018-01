Volkswagen schorst hoofd van lobbydienst na uitlaattests op apen: "Ik betreur dit ten zeerste" SVM

30 januari 2018

14u10

Bron: Belga 1 Auto De directeur van de lobbydienst van Volkswagen is geschorst voor zijn rol in het opzetten van uitlaattests op apen. Dat heeft de Duitse autobouwer bekendgemaakt. Volgens verschillende Duitse kranten zouden er ook soortgelijke proeven op 25 mensen zijn uitgevoerd. Het universitair ziekenhuis ontkent echter dat de testen iets met de autoproducenten te maken hebben.

"Thomas Steg (...) is zijn verantwoordelijkheden kwijt tot er duidelijkheid is over wat er plaatsgevonden heeft", klinkt het in een persbericht. Het interne onderzoek verloopt naar verluidt "aan hoge snelheid".

Steg had toegegeven op de hoogte geweest te zijn van de tests om de effecten van de uitstoot van dieselmotoren van Volkswagen te onderzoeken. Hij zou naar eigen zeggen verhinderd hebben dat de tests uitgevoerd werden op mensen. "Deze tests hadden nooit mogen plaatsvinden, of het nu gaat om apen of mensen. Ik betreur dit ten zeerste", klinkt het uit zijn mond.

Volkswagen Beetle

De dieren moesten urenlang uitlaatgassen inademen van een Volkswagen Beetle uit 2013 en een oude Ford F-250 pick-uptruck. De studie -waarvan de resultaten nooit werden gepubliceerd- werd besteld door de European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT). Doel was om aan te tonen dat moderne dieselauto's fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren. De organisatie, die vorig jaar werd opgedoekt, werd gefinancierd door de Duitse autoconstructeurs Volkswagen, Daimler (Mercedes) en BMW.

Excuses

Volkswagen verontschuldigde zich afgelopen weekend nog voor de dierenproeven. "We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag", luidde het in een mededeling.

De Duitse autoriteiten veroordelen de onderzoeksmethoden. "Deze testen op apen en misschien zelfs op mensen zijn ethisch niet te rechtvaardigen'', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert. "Dit roept kritische vragen op over diegenen die erachter zitten.''

"Absoluut laakbaar"

Febiac reageert onthutst op het nieuws. De Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie heeft geen weet van dergelijke proeven in België. "Dit soort praktijken is absoluut laakbaar. Dergelijke onderzoeksmethodes stroken volstrekt niet met de waarden en principes die wij delen en vertegenwoordigen. Dit nieuws is opnieuw een smet op het imago van onze sector."