Volkswagen roept 38.100 auto’s terug wegens probleem met rempedaal

Brandende accu's van gecrashte Tesla vliegen slaapkamer binnen en belanden in ander huis zelfs op iemands schoot

22 november Bij een opmerkelijk ongeval met een Tesla S in de Verenigde Staten zijn brandende accu-cellen van de gecrashte elektrische wagen honderden meters van de ongevalsplek weggeslingerd. Ze vlogen onder meer door een slaapkamerraam in één huis en landden in een ander huis op iemands schoot.