Volkswagen produceert E-Golf langer wegens problemen met opvolger Erik Kouwenhoven

07 april 2020

10u13

Volkswagen blijft de E-Golf langer produceren. De reden hiervoor zijn softwareproblemen met de nieuwste elektrische auto van het concern, de ID.3. Dat heeft Volkswagen laten weten.

Volgens Volkswagen blijft de omgebouwde, elektrisch rijdende Golf in productie om de CO2-doelstellingen van de Europese Unie te halen. Dat blijkt uit een uitgelekt intern document. In werkelijkheid komt het door softwareproblemen met de ID.3, schrijft de Duitse nieuwssite Golem.

Volkswagen kampt al langer met moeilijkheden rond de software van de ID.3, het eerste model van het bedrijf dat van begin af aan als elektrische auto is ontwikkeld. De softwareproblemen zouden voortvloeien uit een ‘te haastig ontworpen basisarchitectuur’, waardoor de verschillende systemen niet correct met elkaar communiceren of simpelweg uitvallen. Meer dan 10.000 experts zouden bezig zijn te proberen alle problemen op te lossen.

Schema

Volkswagen was van plan de eerste ID.3-voertuigen deze zomer al te leveren. Aan het eind van het jaar zouden er 100.000 auto’s moeten worden geleverd. De vraag is of dit nog wel lukt. Volkswagen zelf zegt nog altijd volgens schema deze zomer de eerste auto’s te kunnen leveren.

Nu nog heeft Volkswagen twee modellen voor een elektrische auto: de E-Golf en de kleinere E-UP. De nieuwkomer ID.3 is in tegenstelling tot de E-Golf op een volledig ‘elektrisch’ platform gebouwd. Dit model zal dus niet meer met een traditionele brandstofmotor te koop zijn. Daardoor is het nieuwe elektrische voertuig straks goedkoper dan de E-Golf.

De eerste versie van de ID.3 heeft een actieradius van 420 kilometer. De prijs is naar verwachting rond de 38.000 euro, meldt Volkswagen. Later komen er duurdere en ook goedkopere modellen op de markt, vooral afhankelijk van het accupakket.