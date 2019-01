Volkswagen: “Prijsstijgingen zijn onvermijdelijk door strengere CO2-normen, vooral bij kleine wagens” kg

11 januari 2019

16u56

Bron: Belga 0 Auto Door de steeds strenger wordende normen rond de uitstoot van CO2, dreigen de prijzen van Volkswagens te stijgen. Dat heeft de verkoopdirecteur van de Duitse groep Christian Dahlheim gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten voor 2018. VW verkocht vorig jaar een recordaantal voertuigen: de wereldwijde verkoop kwam in 2018 uit op ruim 10,8 miljoen voertuigen, een stijging van bijna 1 procent vergeleken met 2017.

Om aan alle toekomstige vereisten rond CO2-uitstoot te beantwoorden, moet gerekend worden op "aanzienlijke stijgingen van de materiaalkosten", zei Dahlheim. Het zou gaan om een meerkost tot 3.000 euro per voertuig, bedragen die de autobouwer niet volledig op zich kan nemen. Op korte en middellange termijn zijn stevige prijsstijgingen dus noodzakelijk, vooral bij de kleine wagens.



Vanaf 1 september wordt de volgende fase van de WLTP-emissietest van kracht, waardoor bijna alle versnellingsbakken opnieuw moeten worden gecertificeerd, legt Dahlheim nog uit.

Recordverkoop

Volkswagen heeft een goed jaar achter de rug, met een recordaantal verkochte voertuigen. Met uitzondering van Noord-Amerika zag het bedrijf de verkoop in alle regio's toenemen. Daarbij werden records behaald voor de merken Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche en Lamborghini, terwijl ook meer trucks van de merken MAN en Scania werden verkocht. Wel ging de verkoop van luxedochter Audi omlaag.



Maar december bleek een moeilijke maand voor het Volkswagen-concern, met een verkoopkrimp van meer dan 8 procent. Dat was het gevolg van een stevige verkoopdaling in China en minnen in West-Europa en de Verenigde Staten.



Verkoopdirecteur Christian Dahlheim van Volkswagen stelde dat de tweede helft van 2018 niet makkelijk was. De grootste autofabrikant van Europa verwacht dat er ook dit jaar tegenwind zal zijn op de automarkt.

