Volkswagen opnieuw veruit populairste automerk in België HR

02 juli 2018

18u34

Bron: Belga 0 Auto Volkswagen is in de eerste zes maanden opnieuw veruit het populairste automerk van de Belg, zo blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. De voorbije jaren moest VW steeds het Franse Renault laten voorgaan; eind 2017 eindigden beide merken op nagenoeg gelijke hoogte.

Van het Duitse merk - dat enkele jaren geleden in opspraak kwam door het dieselschandaal - werden in de eerste jaarhelft 33.369 voertuigen ingeschreven, goed voor een marktaandeel van 10,07 procent. Op één jaar tijd gaat het om een toename met 3.700 stuks of 12,5 procent. De totale automarkt in België groeide in dezelfde periode met 2,81 procent.

Mercedes en Audi

Op de tweede en derde plaats staan Renault en Peugeot, met respectievelijk 30.145 en 26.064 inschrijvingen, goed voor een marktaandeel van 9,19 procent en 7,69 procent. Renault zag zijn verkoop met slechts 1,81 procent toenemen.

De top vijf wordt vervolledigd door BMW en Opel. Beide merken zagen hun verkoop in België wel flink dalen, net als Mercedes en Audi.