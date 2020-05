Volkswagen moet schadevergoeding betalen aan eigenaar van sjoemeldiesel HR

25 mei 2020

12u12

Bron: ANP, belga 0 Auto Volkswagen moet eigenaren van een sjoemeldiesel in Duitsland een schadevergoeding betalen. Dat heeft het Bundesgerichtshof in Karlsruhe, de hoogste Duitse rechtbank, bepaald. Hoeveel geld mensen krijgen, hangt echter af van het aantal kilometers dat auto's gereden hebben.

De rechters deden uitspraak in de zaak van de koper van een tweedehands Volkswagen Sharan. Die kocht de auto in 2014 voor net geen 31.500 euro en hij wilde het volledige aankoopbedrag terug. Volkswagen meende echter dat de auto steeds gewoon had gefunctioneerd en wilde helemaal niets betalen. Maar door de software te installeren waarmee uitstoottests werden gemanipuleerd heeft Volkswagen “bewust en systematisch gedurende verschillende jaren de autoriteiten bedrogen met het oog op winst”, oordeelde de rechter. Uiteindelijk kreeg de VW-bezitter 25.600 euro terug. Daarbovenop komt ook nog rente.

De uitspraak vormt een precedent en heeft mogelijk gevolgen voor nog eens 60.000 zaken die autobezitters tegen Volkswagen hebben aangespannen en die nog lopen. Een aantal van die zaken komt ook nog bij het Bundesgerichtshof terecht. In juli behandelen de rechters daar nog drie zaken.

