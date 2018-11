Volkswagen moet Duitser volledige aankoopprijs van sjoemeldiesel terugbetalen Redactie

23 november 2018

14u26

Bron: AD.nl 1 Auto Een Duitse rechtbank heeft bepaald dat Volkswagen de koper van een Golf de volledige aankoopprijs van circa 30.000 euro moet vergoeden vanwege het dieselschandaal bij het autoconcern.

Volgens de rechter in Augsburg handelde de Duitse fabrikant immoreel door sjoemelsoftware te installeren. Daarmee zou het concern bewust klanten hebben misleid om zelf meer omzet en winst te kunnen maken.



De autoproducent moet daarom het volledige bedrag van een Golf Plus Trendline 1,6 TDI uit 2012 terugbetalen aan de koper, de 56-jarige Wolfgang V. In totaal zou die exact 29.907,66 euro moeten terugkrijgen. Dat meldt de Duitse krant Bild Zeitung.

Beroep

Volkswagen is het geheel oneens met de uitspraak en kondigt tegen Reuters aan in beroep te gaan. “In onze ogen is er geen enkele reden voor bezwaren van klanten’’, stelt het concern in een verklaring. “Klanten hebben geen verliezen of schade geleden. De voertuigen zijn veilig en rijklaar.’’ De fabrikant wijst erop dat de uitspraak haaks staat op talloze andere oordelen, en vrijwel alle klantbezwaren door rechters ongegrond zijn verklaard.

Desalniettemin is de vraag wat dit betekent voor Volkswagen én andere fabrikanten. Een koper van een in dezelfde periode aangeschafte Porsche Cayenne heeft een soortgelijke claim neergelegd.

11 miljoen sjoemeldiesels

Volkswagen ligt al sinds september 2015 wereldwijd onder vuur vanwege zijn gesjoemel met dieselmotoren. Wereldwijd waren er ongeveer 11 miljoen auto’s uitgerust met software om testen om de tuin te leiden die bedoeld zijn om te meten hoe vervuilend de wagens zijn.

Volkswagen ging er in de Verenigde Staten eerder al mee akkoord miljarden dollars te betalen om claims af te handelen van autobezitters, milieutoezichthouders, overheden en dealers. Daarbij bood het concern aan 500.000 vervuilende Amerikaanse voertuigen terug te kopen. In Europa is nog geen vergelijkbare deal gesloten, maar ook hier lopen veel claims.