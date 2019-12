Volkswagen komt naar je toe met slimme laadrobots Erik Kouwenhoven

29 december 2019

11u16

Bron: AD.nl 2 Auto Gezeul met vieze laadkabels en de eeuwige zoektocht naar een parkeerplaats met een stekker. Volkswagen denkt dé oplossing voor dit gedoe te hebben in de vorm van autonome laadrobots. Die rijden volledig zelfstandig naar geparkeerde auto’s en laden ze vervolgens op.

Wanneer een auto wordt geparkeerd, kan de eigenaar met een app een seintje geven aan een laadrobot. Deze koppelt een powerbank aan en rijdt ermee naar de auto. Wanneer de wagen is opgeladen, brengt de laadrobot de powerbank terug naar zijn plek, zodat die weer kan opladen.



De laadrobots zijn voorzien van hightechcamera’s, laserscanners en ultrasone sensoren, zodat ze veilig door parkeergarages kunnen manoeuvreren. De laadrobots bevinden zich nog in het prototype-stadium. Volkswagen laat weten dat het een voorproefje is van mogelijke toekomstige laadoplossingen.