Volkswagen ID.3 mogelijk jaar vertraagd door softwareproblemen

27 februari 2020

10u52

Volkswagens elektrische ID.3 verschijnt mogelijk niet deze zomer op de markt, maar pas een jaar later. De vertraging wordt veroorzaakt door grote softwareproblemen.

Het Duitse Manager Magazin, doorgaans goed geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de nationale auto-industrie, luidt de noodklok over de Volkswagen ID.3.

Tests

Hoewel Volkswagen zelf nog geen problemen gemeld heeft rond zijn elektrische massaproduct, zouden er bij de tests met de pre-productiemodellen ‘enorme softwareproblemen’ zijn ontdekt, waarvoor tot nog toe geen oplossing gevonden werd.



Volgens een interne bron komt zelfs het topmanagement regelmatig op de werkvloer om de voortgang op de voet te volgen. Ook zouden er al ontslagen zijn gevallen. Meer dan 10.000 experts zouden bezig zijn te proberen alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.

De softwareproblemen zouden voortvloeien uit een ‘te haastig ontworpen basisarchitectuur’, waardoor de verschillende systemen niet correct met elkaar communiceren of simpelweg uitvallen.

“300 problemen per dag”

De problemen begonnen in december, maar zijn nu - ruim twee maanden later - nog steeds niet opgelost. Volgens de experts zijn er honderden testrijders die dagelijks nieuwe softwareproblemen in de ID.3 melden. Sommige werknemers melden zelfs 300 problemen op een dag, klinkt het.

Volkswagen-ceo Herbert Diess beweert desondanks dat van vertragingen geen sprake is. Volgens Manager Magazine zouden de leveringen in het slechtste geval echter tot een jaar vertraging kunnen oplopen.

