Volgende generatie Porsche Macan wordt uitsluitend elektrisch Niek Schenk Arno Van Hauwermeiren

27 februari 2019

17u41

Bron: AD.nl 3 Auto De volgende generatie van de Porsche Macan krijgt alleen nog elektrische aandrijving. De compacte SUV wordt in 2021 het derde elektrische model van het merk. De Taycan, de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche, gaat eind dit jaar al in productie. Kort daarna volgt de Taycan Cross Turismo, de avontuurlijke versie van de Taycan.

Porsche heeft besloten haar fabriek in Leipzig om te bouwen tot een site voor elektrische mobiliteit. Daardoor rijden er binnenkort maar liefst drie elektrische Porsches rond.

Porsche wil zo snel mogelijk op de groene kar springen en ontwikkelde samen met Audi een gloednieuw elektrisch platform. “Elektrische mobiliteit en Porsche gaan hand in hand, vooral ook vanwege het sportieve karakter van elektrische aandrijving”, zegt Porsche-topman Oliver Blume. “Tot 2022 investeren we meer dan 6 miljard euro in elektrische mobiliteit.”

De andere iconische Porsche-modellen blijven wellicht nog een hele tijd op fossiele brandstof rijden. De komende tien jaar investeert Porsche namelijk ook nog in verbrandingsmotoren. De Porsche 911 zal dus niet nog niet al te snel de elektrische toer opgaan.