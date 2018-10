Vliegende auto volgende maand te koop in de Verenigde Staten Erik Kouwenhoven

01 oktober 2018

10u25

Bron: AD.nl 18 Auto De vliegende auto van Terrafugia, die in minder dan een minuut kan veranderen in een vliegtuig, is vanaf volgende maand te koop in de Verenigde Staten.

De Transition is meer vliegtuig dan auto met zijn twee zitplaatsen. De eerste exemplaren zullen volgend jaar worden geleverd. Ze worden vervaardigd door Terrafugia, een bedrijf dat eigendom is van Geely en dat is weer het moederbedrijf van Volvo. De prijs is nog niet vastgesteld, maar de voorverkoop begint volgende maand, aldus het Chinese persbureau Xinhua.

Recente verbeteringen aan het voertuig omvatten een hybride elektrische motor, verbeterde zitplaatsen, meer bagage-opslag en verbeterde veiligheidsgordels en airbags, aldus het bedrijf. Het voertuig is ook uitgerust met achteruitkijkcamera's en een nieuw parachutesysteem, evenals een 'boost'-modus, die kortstondig extra stuwkracht biedt tijdens het vliegen.

Het toestel werd in 2016 door de Federal Aviation Administration gecertificeerd als een sportvliegtuig en voertuig voldoet ook aan de eisen van de National Highway en Traffic Safety Administration in de VS. Enige voorwaarde is dat de kopers beschikken over een vliegbrevet. Het bedrijf is van mening dat de Transition een nuttig vehikel kan zijn voor consumenten om op kleine luchthavens te landen en meteen naar huis te rijden. Het vliegtuig heeft uitklapbare vleugels, weegt ongeveer 1.300 kilo en heeft een vast landingsgestel. Het kan vliegen tot een hoogte van maximaal 10.000 voet.

De TF-X, een later geplande opvolger voor vier personen op de foto hierboven, zal computergestuurd zijn zodat passagiers een bestemming kunnen intoetsen voordat ze vertrekken. 'De TF-X heeft geen luchthaven nodig voor het opstijgen en landen en rijdt op alle wegen en snelwegen en biedt dus het gemak van echt deur-tot-deur vervoer', aldus het bedrijf.